Det er fortsatt kolonnekjøring over riksvei 7 Hardangervidda.

Natt til fredag, og særlig i løpet av fredagen, er det meldt om store nedbørsmengder og milde temperaturer på Østlandet.

Det er i tillegg sendt ut farevarsler av grad 2 gul for is på veiene for store deler av Sør-Norge ettersom helgen starter med underkjølt regn og for glatte veier. Farevarselet strekker seg fra Sauda i Vestland, gjennom hele Agder og Telemark, til Østlandet nord for Oslo.

I tillegg er det fredag utfartsdag for tusenvis av innbyggere som skal ta vinterferie i Oslo og Akershus.

Natt til fredag har det foreløpig ikke vært meldt om mange ulykker på grunn av forholdene, men utenfor Voss havnet et vogntog i elven på E16 Sivletunnelen og Stalheimtunnelen. Politiet opplyser at det var glatte veier på stedet.