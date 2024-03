Hamas vant i 2006 valget i de palestinske områdene, og president Mahmoud Abbas fra det rivaliserende Fatah-partiet har siden nektet å holde flere valg.

Torsdag utnevnte Abbas sin nære rådgiver Mohammad Mustafa til ny statsminister. Det skjedde ifølge Hamas uten at de ble rådført, noe Hamas og flere andre palestinske grupper reagerer sterkt på.

– Vi avviser en slik tilnærming som har påført og fortsetter å påføre vårt folk og vår nasjonale sak skade, heter det i en felles uttalelse fra Hamas, Islamsk hellig krig, Folkefronten for palestinsk frigjøring (PFLP) og Det palestinske nasjonal-initiativet. Sistnevnte ønsker en tredje vei mellom Fatah og Hamas.

– Å ta slike individuelle beslutninger og på overfladisk vis ta skritt for å danne ny regjering uten nasjonal konsensus, forsterker bare den dype splittelsen, heter det videre.

Som følge av krigen med Israel trengs det en forent palestinsk ledelse som kan legge til rette for frie demokratiske valg der alle deler av samfunnet kan delta, mener de palestinske gruppene.

Fatah svarer

Fatah besvarte kritikken sent fredag. I en uttalelse anklager partiet Hamas for å ha «forårsaket tilbakekomsten av den israelske okkupasjonen» ved å «begi seg ut på 7. oktober-eventyret».

Dette førte til en «katastrofe som er enda mer horribel og ondsinnet enn den i 1948», heter det videre, med henvisning til fordrivingen av rundt 760.000 palestinere da staten Israel ble opprettet.

– Den virkelige utkoblingen fra virkeligheten og det palestinske folk er den hos Hamas-lederskapet, skriver Fatah i uttalelsen. Videre anklager partiet Hamas for å ikke ha konsultert med de andre palestinske lederne før de gikk til angrep mot Israel.

Ønske om reformer

Mustafa får jobben med å danne en ny regjering for den palestinske selvstyremyndigheten, som har begrenset makt i deler av den okkuperte Vestbredden. Siden 2007 har Hamas kontrollert Gazastripen.

USA og andre land har tatt til orde for at en reformert palestinsk selvstyremyndighet skal ta kontroll over de palestinske områdene etter krigen, men analytikere AFP har snakket med, sier at Mustafas tette bånd til Abbas gjør at sjansene for omfattende reform er små.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har avvist de internasjonale forslagene om en anerkjennelse av en palestinsk stat, og han sier at Israel ikke vil la seg tvinge inn i en tostatsløsning. Også Israels nære allierte USA har presset på for en tostatsløsning.