Et SAS-fly med halenummeret LN-RPJ lettet fra Gardermoen torsdag ettermiddag. Det viser data fra overvåkingstjenesten Flightradar.

Flyet, som er et vanlig Boeing 737–700 rutefly, har tidligere blitt bygget om til en avansert flygende ambulanse.

NTB har vært i kontakt med Forsvaret. De ønsker ikke å kommentere om det er dette flyet som skal hente kong Harald.

– Forsvaret skal i de nærmeste dagene støtte med lufttransport for å sikre en effektiv og sikker transport for Hans Majestet Kongen, skrev Forsvaret i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Av hensyn til sikkerheten vil de ikke gå i detalj om tidspunktet for transporten og hvordan kongen kommer seg hjem til Norge.

Evakuerte ukrainere

I fjor sommer ble flyet benyttet til medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina.

Den medisinske evakueringen fra Ukraina var et samarbeid mellom flere departementer, de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet, i tillegg til Forsvaret, SAS og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), skrev Forsvaret i en pressemelding i juli fjor.

Oversikten hos Flightradar viser at flyet tok av fra Oslo lufthavn torsdag klokken 16. Derfra fløy det til Sharjah internasjonale lufthavn i De forente arabiske emirater der det etter planen skal lande natt til fredag. Det er foreløpig ikke sikkert om flyet skal videre til Langkawi i Malaysia der kongen er innlagt på sykehus.

– Kan reise hjem om noen dager

Kongens livlege opplyste torsdag at kong Harald er i bedring, og at han fortsatt er under behandling på sykehuset.

Kongehuset opplyste videre at kong Harald vil være på sykehuset i et par dager til, og at han er godt ivaretatt.

– Det tas sikte på at kongen kan reise hjem med fly om noen dager. Regjeringen legger til rette for transporten, og Forsvaret står for den praktiske tilretteleggingen av hjemreisen, skrev Kongehuset.