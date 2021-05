Voldtektsdømt sørlending fikk lavere straff

Sørlendingen er funnet skyldig i én voldtekt, seksuell omgang med tre barn mellom 14 og 16 år og seksuell handling med ett barn under 16 år.

Mannen i 20-årene ble frifunnet for et samleie med en annen jente mellom 14 og 16 år. Årsaken var at retten mente de var omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.

Hendelsene skjedde vest i Agder i 2016 og 2017. Mannen var da i slutten av tenårene.

Lister tingrett dømte mannen til fengsel i seks år og ti måneder. De mente at han var skyldig i to voldtekter av samme jente. I tillegg ble han da dømt også for samleiet han ble frifunnet for i lagmannsretten.

Filmet voldtekt

Lagmannsretten dømte mannen for én voldtekt. De fire meddommerne mente at han voldtok jenta ved to anledninger, mens de to fagdommerne ikke fant det tilstrekkelig bevist.

Siden domfellelse krevde fem stemmer, ble han frifunnet for én voldtekt. Jenta var under 16 år, og dermed ble samleiet ansett å heller være seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

– Det er åpenbart hva min klient tenker om å ikke bli trodd. Det blir en ny krenkelse for henne, sier bistandsadvokat Sidsel Katralen til Lister24.

Voldtekten mannen ble dømt for, ble filmet og sendt til én person. Filmen skal ha blitt slettet. Jenta var over 16 år da voldtekten skjedde.

Lang saksbehandlingstid

Lagmannsretten mente at straffen i utgangspunktet burde være rundt seks års fengsel, men lang saksbehandlingstid og erkjennelse av ett samleie gjorde at straffen ble fem års fengsel.

– Jeg hadde helst sett at dommen fra tingretten ble stående, men vi forholder oss til den nye dommen. Samtidig har dette vært en ekstremt belastende sak for mine klienter, som det nå er godt å få satt en sluttstrek over, sier Berit T. Knutsen, som er bistandsadvokat for fire av de fem fornærmede jentene.

I tingretten ble han dømt til å betale til sammen 440.000 kroner i oppreisning til jentene.