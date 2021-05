Norway Cup ryker også i år – restriksjonene ble for strenge

Årets utgave skulle ha gått på Ekeberg i Oslo mellom 31. juli og 7. august.

– Vi har virkelig jobbet og brukt masse energi på å lage protokoller på alt rundt smittevern. Dessverre ser vi at det ville blitt for omfattende om vi skulle fulgt restriksjonene som myndighetene legger opp til. Norway Cup hadde ikke blitt slik vi kjenner det, sier Pål Trælvik til NTB.

Han er generalsekretær for Norway Cup. Også i fjor ble det avlysning på grunn av koronapandemien. Da var det første gang siden 1976 at den tradisjonsrike turneringen ikke ble avholdt.

For stor risiko

Det var Nettavisen som først omtalte saken. Bækkelagets Sportsklubbs marked- og kommunikasjonssjef Trygve Nielsen bekreftet nyheten i en epost. Klubben er arrangøransvarlig for Norway Cup.

«Norway Cup er et grandiost arrangement, og skalere dette til et minimum er for stor risiko for klubben å ta på seg», skriver Nielsen.

Han legger til at BSK frykter et arrangement med strenge restriksjoner ikke ville gitt barna «den gode opplevelsen de fortjener».

Tidligere i vår landet også tilsvarende turneringer i Danmark og Sverige (Dana Cup og Gothia Cup) på konklusjonen om å avlyse.

Jubileum neste år

Trælvik var tidligere i måneden positiv da regjeringen signaliserte at det ville være mulig å gjennomføre arrangementet i et begrenset format.

Samtidig var han spent på hvilke begrensninger som ville komme. En endelig avgjørelse var varslet å komme senest 25. mai.

Norway Cup ble arrangert for første gang i 1972. Neste sommer legges det opp til et storstilt 50-årsjubileum.

– Da skal vi ha en Norway Cup-åpning som ingen har sett maken til, lover Trælvik.