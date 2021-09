Støre vil snakke med de andre partiene på venstresiden

– Nå kan vi endelig si: Vi klarte det, åpnet Støre sin tale med på Arbeiderpartiets valgvake til stor jubel fra salen.

Støre blir Norges 36. statsminister siden 1873. Han tar over etter Erna Solberg, som har styrt landet i åtte år. Arbeiderpartiet ligger ifølge prognosene an til å få flertall sammen med SV og Senterpartiet.

– Alt tyder på at vi når målet om et skifte i kveld, og vi får et solid flertall. Slik det ser ut nå, får vi flertall for vår plan A om en regjering bestående av Ap, Sp og SV, sa Støre.

Støre brukte anledningen til å skryte av partiet og innsatsen under valgkampen.

– I vinter lå vi under 20 prosent på meningsmålingene. Jeg er stolt over at vi i dette valget har reist oss. I dag, folkens, feirer vi et skifte, sier en tydelig rørt Støre.

Inviterer alle

Han sier at Arbeiderpartiet nå skal lede an for et regjeringsskifte i Norge.

– Vi vil som det største partiet nå sørge for at Norge får en ny regjering og en ny kurs. Jeg vil takke våre venner i Senterpartiet og SV, og Trygve og Audun, for et godt samarbeid og en god tone under valget.

Støre åpner også for å snakke med de andre partiene på venstresiden.

– De neste dagene vil jeg invitere alle partier som ønsker et skifte til samtaler. Vi vil prioritere Senterpartiet og SV, men ønsker også å lytte til Rødt og MDG, sier han.

Takker Solberg

Ap-lederen benyttet samtidig anledningen til å takke sin forgjenger, Høyres Erna Solberg.

– Hun har vært en god og stødig statsminister for Norge. Hun har ledet landet trygt gjennom flere store kriser, og tatt viktige initiativ internasjonalt. Vi er uenige i mange politiske saker, men Solberg har vært en kunnskapsrik og bunnsolid statsminister. Tusen takk for det harde arbeidet du har lagt ned i åtte år som vår statsminister, sier Støre.

Han understreker også at han vil danne en regjering for alle, også de som har stemt på borgerlige partier i valget.

– Vi er til for alle i Norge. Ikke bare de som har stemt på oss. Vi skal være en regjering som også lytter til opposisjonen, og samarbeider bredt når det trengs, sier Støre.

– Ingen side i politikken har monopol på gode forslag. Vår holdning til samarbeid skal være konstruktiv, sier Støre.