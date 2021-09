Partilederne i full klinsj om samarbeid etter valget

Programleder Arill Riise pekte først på Ap-leder Jonas Gahr Støres advarsel mot å stemme på Rødt og MDG, en advarsel som møter lite forståelse fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Jeg forstår at Solberg advarer, men ikke at Støre advarer, sa Moxnes om advarslene mot hans parti fra statsministerkandidatene.

– Støre burde klappe for at han får med oss på laget, som en sterk kraft for rettferdighet, sa han videre.

Ap-leder Jonas Gahr Støre svarte med å love samtaler med alle de fire partiene på rødgrønn side, samtidig som han gjentok at Ap ikke vil sitte i regjering med Rødt.

MDG-leder Une Bastholm sier hun ønsker å bli invitert til samtaler med Støre og samarbeidspartnerne tidlig.

– Det vil være forskjell på hvordan MDG og Rødt prioriterer. Dersom valgresultatet viser at Støre blir avhengig av MDG eller Rødt, kommer vi til å ta ansvar og vil bli invitert i samtaler tidlig, sa Bastholm.

Støres drømmeregjering består av Ap, Sp og SV, men Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ønsker ikke å åpne for SV og Audun Lysbakken.

– Det er mange ting vi er enige om. Du trenger noen å samarbeide med hvis vi skal få opp bondens inntekter. SV har støttet bondeopprøret og kystopprøret, poengterte Lysbakken.

Uenigheten om hvilke partier ny regjering skal bestå av, har ikke gått statsminister Erna Solberg (H) hus forbi.

– Den siden er mer opptatt av å bli kvitt oss og har ikke avklart hva de skal gjøre videre, sa statsministeren.