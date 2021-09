– Ved et slikt tilbud vil ungdommen redusere egen risiko for alvorlig sykdom, skriver Folkehelseinstituttet i sin anbefaling til regjeringen.

På regjeringens pressekonferanse klokka 12 blir det klart om de følger Folkehelseinstituttets anbefaling.

Folkehelseinstituttet har brukt sommeren på å vurdere om barn og unge skal bli tilbudt koronavaksine.

– Ungdom i alderen 12–15 år har generelt svært god vaksinerespons, og det er sannsynlig at beskyttelsen vil vare lenger enn etter én dose i denne aldersgruppen enn det vil være hos voksne, skriver FHI.

Fra før har barn og ungdom i alderen 12–15 som har risiko for å bli alvorlig koronasyke, fått tilbud om vaksine. Ifølge Folkehelseinstituttet utgjør denne gruppen mellom 2.000 og 3.000 barn.

De skriver videre at det å gi én dose til denne aldersgruppen på samfunnsnivå ikke i samme grad vil bidra til å redusere smittespredning. FHI mener at man kan vurdere en dose to når det foreligger nok kunnskap.

En rekke andre land er allerede i gang med vaksinering av barn over tolv år mot koronavirus. Blant dem er Finland, Danmark, Kypros, New Zealand, Irland og USA.