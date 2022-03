Jens Stoltenberg har takket ja til ett år ekstra som generalsekretær i Nato. Samtidig frasier han seg jobben som sjef for Norges Bank.

Beslutningen om å forlenge Stoltenbergs periode ble tatt på et hastetoppmøte i Nato torsdag.

– Jeg har i dag takket ja til å fortsette som generalsekretær i Nato. Vi står overfor en skjebnetid for europeisk sikkerhet. Jeg er takknemlig for tilliten som Natos stats- og regjeringssjefer har vist meg, og vil vie all min oppmerksomhet til å lede alliansen gjennom denne krevende tiden, sier Stoltenberg.

Nato-sjefen opplyser samtidig at han har informert Finansdepartementet om at han frasier meg jobben som sentralbanksjef.

– Nato trenger en generalsekretær som ikke over lengre tid er på vei et annet sted, spesielt nå.

Bache blir sentralbanksjef

Stillingen som sentralbanksjef går nå videre til Ida Wolden Bache.

Hun har vært midlertidig sentralbanksjef siden forgjengeren Øystein Olsen gikk av i vinter.

Bache var visesentralbanksjef fram til Olsens avgang. Hun var Stoltenbergs fremste rival i kampen om toppjobben, men nådde i utgangspunktet ikke opp. Men nå får hun jobben likevel.

Finansdepartementet opplyser at det om kort tid vil bli lagt fram en innstilling om utnevnelse av Bache.

– Jeg skulle selvfølgelig gjerne sett at Jens Stoltenberg ble vår neste sentralbanksjef, men vi står midt i en dramatisk situasjon i Europa, og jeg har stor forståelse for at han prioriterer å fortsette i den viktige rollen han har i Nato, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

Nå gir han likevel full støtte til Bache.

– Det er kort tid siden vi fullførte en grundig ansettelsesprosess hvor Ida Wolden Bache ble vurdert som svært kompetent for stillingen. Hun har allerede fungert som sentralbanksjef i noen uker, og fyller rollen på en god måte, sier Vedum.

– Norge har en utmerket sentralbanksjef i henne, sier han.

Støtte fra Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kunne tidligere torsdag fortelle at han hadde snakket med Stoltenberg og formidlet at Norge ville støtte en forlengelse.

– At alle Natos medlemsland ønsker at Jens Stoltenberg fortsetter som generalsekretær i den urolige tiden vi nå befinner oss i, er en anerkjennelse av den solide jobben han har gjort, og betydningen han har for Nato, sier Støre.

– Aldri før har alliansen stått sterkere, og aldri før i alliansens historie har samhold vært viktigere.

Stoltenberg overtok som generalsekretær i Nato i 2014.

I etterkant er Stoltenbergs periode blitt forlenget to ganger. Han er på vei til å bli den lengstsittende generalsekretæren siden Joseph Luns, som satt i tolv år fra 1971 til 1984.