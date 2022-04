Det er behov for koordinert våpenstøtte til Ukraina, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), som tirsdag var i Tyskland for å diskutere ukrainsk støtte.

USA var vert for 40 allierte land som møttes på den amerikanske flybasen Ramstein i Tyskland for å diskutere Ukrainas langsiktige forsvarsbehov.

Fra Norge deltok forsvarsministeren sammen med forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Til NTB sier Gram at det ikke ble inngått noen konkrete avtaler, men at møtet likevel var nyttig.

– Det ble gitt oppdateringer på den nåværende situasjonen i Ukraina i tillegg diskusjoner om hvordan man kan bidra til å støtte den ukrainske forsvarskampen fremover, sier Gram.

– Jeg vil si det var et ganske stort alvor over møtet. Det går prosesser i alle landene, og det var nyttig å snakke sammen og oppleve en samstemthet i behovet for å stille opp tungt for Ukraina som nå forsvarer seg, legger han til.

Vurderer nye norske bidrag

I en pressemelding i forbindelse med møtet understreket regjeringen og forsvarsministeren at de ukrainske styrkene har umiddelbart behov for mer våpen, og at de trenger tyngre og mer avanserte våpensystemer.

Til NTB opplyser Gram at regjeringen fortløpende vurderer å donere mer til Ukraina.

– Vi gjør jo en løpende vurdering om dette og har en del dialog med Ukraina og de allierte. Vi registrerer jo behovet for tyngre materiell. Vi vil bidra mer fremover, men kommuniserer ikke nærmere offentlig før ting er på plass og levert, sier Gram.

Han understreker at det er viktig at Ukrainas støttespillere samhandler om dette.

– Det er mange land som bidrar og vil fortsette å bidra, og det er derfor viktig å koordinere vestlige donasjoner, sier Gram.

En slik koordinering kan foregå ved at et land donerer bort et våpensystem, mens et annet kan gi ammunisjonen til dette våpensystemet, forklarer han.

Gjorde inntrykk

Ukraina var også representert med en delegasjon på møtet, og Gram sier det gjorde inntrykk å høre beskrivelsene direkte fra dem som står i det.

– Det er veldig viktig at Russland nå ikke vinner fram med sin offensiv øst i Ukraina. Det har stor betydning, og derfor er det viktig at vi som ønsker å stå opp for demokratiet og den liberale rettsorden, bidrar slik at de kan stå imot dette, sier han.

Det ble både diskutert nåværende, akutte behov, men også langsiktige planer.

– Konflikten i Ukraina kan bli langvarig. Landet er avhengig av internasjonal støtte for å stå imot russisk aggresjon nå, men det er også viktig å diskutere hvordan vi kan støtte opp om forsvaret i Ukraina på lengre sikt, sier Gram.

– Himmel og jord i bevegelse

USAs forsvarsminister Lloyd Austin anla en positiv tone da han åpnet tirsdagens møte.

– Ukraina tror helt klart at de kan vinne, og det samme gjør alle andre her, sa han.

Han beskrev Russlands krigføring som «en utfordring for frie mennesker overalt,» og sa at ukrainerne med sin motstand er en inspirasjon for den frie verden. Videre lovet han at Ukrainas allierte vil «sette himmel og jord i bevegelse» for å forsyne landet med alt det de ber om av våpen og militært materiell.

Ukraina har hittil fått, eller fått løfte om, våpen og militært materiell for nærmere 50 milliarder kroner, ifølge Austin. Og mer er på vei, sier han.

– Vi må gjøre mye mer. Ukraina trenger vår hjelp for å kunne vinne i dag, og de vil trenge vår hjelp når krigen er over, sa han.