Nedgang i antall sauebønder

Hittil i år har 13.472 produsenter levert i sau til slakt, mens 14.325 bønder hadde levert på samme tid i fjor, skriver Nationen.

Det er en nedgang på 853 produsenter, noe som er den største nedgangen siden 2006. Nedgangen fra i fjor til i år er på 5,9 prosent.

Tallene kommer fra Animalias klassifiseringsstatistikk.

Norturas fagsjef for småfe, Finn Avdem, understreker at sesongen fremdeles ikke er helt over, og at noen bønder fremdeles ikke har levert sau til slakt.

– Dårligere økonomi grunnet nedgang i pris er nok den viktigste enkeltårsaken til at det er blitt færre produsenter. Dessuten kan lav arbeidsledighet og dermed gode jobbmuligheter i flere fylker, være en annen årsak. Dette er spesielt viktig i samband med generasjonsskifte, sier Avdem.

Han peker på at fôrkrisen i fjor også kan ha bidratt til at noen produsenter sluttet med sau.

Statistikken fra Animalia viser samtidig at antall sauebønder falt med 42 prosent de siste 20 årene.