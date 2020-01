Fransk påtalemyndighet: Knivmann hadde psykiske lidelser

Angrepet skjedde i forstaden Villejuif fredag ettermiddag. Mannen knivstakk flere tilsynelatende tilfeldige personer. Han drepte en mann og såret to andre personer.

Han flyktet deretter til nabokommunen L'Haÿ-les-Roses der han ble skutt og drept av politiet.

En talsmann for påtalemyndigheten opplyser at mannen hadde psykiske lidelser, melder Reuters. Mannen hadde vært innlagt på sykehus for noen måneder siden, og han gikk fortsatt til behandling, ifølge talsmannen.

Talsmannen opplyser også at det ble funnet en koran på mannen, men at det ikke er noen tegn til at han var påvirket av radikale islamister.

Etterforskningen ledes av lokale påtalemyndigheter, ikke Frankrikes nasjonale antiterrorenhet. Saken etterforskes som drap og drapsforsøk.

Ett av ofrene, en 56 år gammel mann som var ute og gikk tur med sin kone, døde kort tid etter av skadene. For en av de to sårede er tilstanden kritisk.

Både Villejuif og L'Haÿ-les-Roses ligger 7–8 kilometer sør for Paris sentrum.

Både politisjefen i Paris, Didier Lallement, og statssekretær i innenriksdepartementet, Laurent Nunez, besøkte fredag parken der knivangrepet skjedde.