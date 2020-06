TV 2-direktør tror Get-forhandlingene kan ta lang tid

TV 2 ruster seg til lange forhandlinger med Telia, som eier TV-leverandøren Get, etter at forhandlingene brøt sammen natt til mandag.

Dette var meldingen på tv-skjermene til 480.000 Get-kunder som ved midnatt natt til 1. juni mistet TV2s kanaler, etter at det ikke ble enighet mellom partene om en ny distribusjonsavtale. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

NTB

– Vi er fortsatt veldig langt fra hverandre, og jeg tror dette kan ta lang tid, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 til VG.

Ved midnatt natt til 1. juni gikk TV 2-kunder i svart hos nær 480.000 Get-kunder siden de to selskapene ikke har klart å bli enige om en ny distribusjonsavtale.

Konflikten handler om at Telia hevder at TV 2 har doblet inntektene sine fra distributørene de siste fire årene, mens TV 2 mener Telia bør være med å betale for å produsere norsk innhold.

Ifølge Kampanje skiller det rundt 200 millioner kroner mellom partene.

Til VG sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia at det har vært bevegelser i forhandlingene, og at de nå venter på et svar fra TV 2 på deres siste tilbud.