Trond Giske kritiserer mediene etter omtale av varsel

Trond Giske, som kjemper for å bli fylkesleder i Trøndelag Ap, kritiserer mediene for å omtale varsler mot ham uten krav om dokumentasjon.

Trond Giske er innstilt som ny leder i Trøndelag Arbeiderparti, noe som har skapt sterke reaksjoner.

NTB

Torsdag kveld bekrefter partisekretær Kjersti Stenseng at Arbeiderpartiet har mottatt et nytt varsel om Trond Giske fra 2014.

Giske selv sier at han har forandret seg siden han i 2017 beklaget at han «ikke hadde vært bevisst nok i enkelte sosiale situasjoner».

– Likevel fortsetter deler av pressen å omtale varsler og påstander fra mange år tilbake uten krav om dokumentasjon eller å vente på saksbehandling. Pressen har klare regler for når en anmeldelse skal omtales med navn. Ingen slike regler gjelder ved «varsel», skriver Giske på Facebook.

Kritiserer Adresseavisen

Ap-politikeren uttaler at «Adresseavisen har overfor meg i dag sagt at dette kravet ikke gjelder hvis de mener kilden er troverdig».

– Slik det er nå, vil enhver demokratisk prosess og enhver kandidat settes ut av spill av et varsel rett før et valg, skriver Giske.

Tidligere på dagen publiserte Adresseavisen en artikkel om Sandra Skillingsås' beskrivelser av personlige opplevelser med Trond Giske og Trøndelag Ap. Avisen selv avviser dårlig presseetisk håndverk.

– Giske har full rett til å gi sin versjon av saken, og det har vi gjennom omfattende dialog med ham i dag forsøkt å legge til rette for. Hans påstand om at saken med Sara Skillingsås kun bygger på hennes troverdighet er ikke korrekt. I artikkelen er det andre kilder som underbygger det Skillingsås forteller om nachspielet, og Adresseavisen har gjort omfattende research som har styrket historien, skriver sjefredaktør Kirsti Husby til Medier24.

Husby peker blant annet på at Giske ikke har tilbakevist Skillingsås' historie i sin imøtegåelse. Samtidig fremhever hun at avisen har jobbet grundig rundt den senere omtalen av det nye varslet om Giske hvor de forsøkte å innhente en kommentar fra politikeren.

– Mål om å påvirke valget

I Facebook-innlegget viser Giske til den såkalte dansevideosaken til VG i fjor, noe som resulterte i at valgkomiteen i Trøndelag Ap valgte å vrake ham. Kvinnen i videoen opplevde episoden som uproblematisk, men saken fikk en helt annen framstilling i VG.

– I fjor grep mediene direkte inn i en demokratisk prosess i Trøndelag Arbeiderparti. Den gangen ved å skrive om et varsel ingen varsler sto bak, med et falskt sitat og ukevis med benektelser. Det var et press det var umulig for Trøndelag Arbeiderparti å stå i, skriver han og fortsetter:

– Denne uka har det gjennom mediene blitt skapt et enormt press både mot meg og Trøndelag Arbeiderparti med samme mål: å påvirke Trøndelag Arbeiderpartis valg på årsmøtet.