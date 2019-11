Justisministeren forsvarer retten til å brenne Koranen

– Brenning av Koranen er ikke straffbart. Det er det klare utgangspunktet, sier Kallmyr til Resett.

Han vil likevel ikke gripe inn mot Politidirektoratet.

– Jeg registrerer at påtalemyndigheten likevel mener at en slik handling kan skli over til å utgjøre hatkriminalitet. Påtalemyndigheten er uavhengig og må gjøre sine vurderinger. Det er likevel viktig å understreke at ytringsfriheten skal stå sterkt, og at religionskritikk er en viktig del av ytringsfriheten, sier justisministeren.

Han understreker at han tar «sterk avstand fra SIANs påfunn om å ville brenne Koranen og ellers de holdninger de står for».

Politidirektør Benedicte Bjørnland sendte fredag i forrige uke ut en såkalt operasjonsordre til samtlige politidistrikter der det spesifikt står at politiet skal motvirke skjending av Koranen, skrev Filter nyheter onsdag kveld. Ordren kom dagen før Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) demonstrerte i Kristiansand lørdag 16. november.

Redaktør Vebjørn Selbekk i Dagen ble selv offer for drapstrusler fra ekstreme miljøer da han som redaktør for Magazinet valgte å trykke en faksimile av Jyllands-Postens Muhammed-karikaturer i januar 2006. Han er kritisk til Politidirektoratet og sier til Nettavisen at han trodde han ikke ville se denne type holdninger fra myndighetene etter karikaturstriden.

– Det er ordensmaktens oppgave å beskytte ytringsfriheten. Her går de heller inn og begrenser ytringsfriheten, sier Selbekk til Nettavisen.