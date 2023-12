Det er meldt minus 24 i Oslo torsdag 4. januar, men for å si det med en gang, på Finnmarksvidda er det meldt ned til minus 40 og i indre strøk nord på Østlandet under 30 kuldegrader.

– Sist det var så kaldt i Oslo i januar var 1. januar 1979. Da ble det målt 24,4 minusgrader på Blindern, forteller klimaforsker Elin Lundstad ved Meteorologisk institutt til NTB.

Lundstad, som har klimavakten i romjulen, sier at det ikke er ofte gradestokken kryper så langt ned i Oslo.

– Siden 1900 har det forekommet 12–15 ganger at det har vært så kaldt i begynnelsen av januar i Oslo. Kaldest noen gang i januar var minus 26 i 1942, det er også kaldeste temperatur målt i Oslo noensinne. På andreplass ligger 1940, så kommer 1979.

Oppfordringen fra klimaforskeren er klar:

– Ikke kast de varmeste jakkene, la de henge i skapet. Vi er nordmenn, dette må vi greie.

Kaldest på Finnmarksvidda

Hvor er det så meldt kaldest vær? Vakthavende statsmeteorolog Marek Ratajczak har svaret.

– I første omgang blir det Finnmarksvidda i starten av uka. Sibirkulda som er på vei, treffer først Nord-Norge. Senere i uka kommer den også lenger sør i landet. Da er det gjerne dalstrøkene nord på Østlandet som får de aller laveste temperaturene. Det virker rimelig sikkert at de kommer under minus 30 i Tynset, Foldal og Røros, sier han.

Kulderekorden i Norge ble for øvrig satt i 1886 på Finnmarksvidda, med minus 51,4 grader. Meteorologen tviler på at det blir så kaldt nå.

Tilbake til det store værkartet og nyttårsaften. Er det noe sted der det blir skyfritt?

– Sånn cirka fra Nordmøre og nordover til Vest-Finnmark ligger det an til at det blir mindre skyer, men i Trøndelag ser det ut til at det blir sterk vind, i hvert fall sterk kuling, kanskje liten storm på utsatte steder.

Også i Nord-Norge kan det blåse kraftig.

Overskyet og snø

– Østlandet og Agder får snø, så der blir det helt overskyet. På Vestlandet blir det opphold og skyet vær, så der blir det mulighet for å se fyrverkeri. Rogaland ligger an til å få en god del vind, sterk kuling og kanskje liten storm der også.

Etter snøværet i Sør-Norge, der det er varslet opp til en halv meter enkelte steder, kommer altså kulda krypende.

– Temperaturen vil synke gradvis mens snøværet pågår. Så kommer kulda for fullt og snøen vil bli liggende en god stund fremover, sier statsmeteorolog Ratajczak.