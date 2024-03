– Jeg har gjort feil og slurvet og tar selvfølgelig konsekvensene av det. Jeg aksepterer at min masteroppgave annulleres og kommer ikke til å klage på vedtaket, sier Sandra Borch selv i en pressemelding fra Senterpartiets stortingsgruppe.

Borch er ikke utestengt fra Universitetet i Tromsø. Hun må ikke ta hele utdanningsløpet på nytt, men må skrive ny masteroppgave for å få tilbake mastergraden.

– Jeg er motivert for å skrive en ny masteroppgave og vil forsøke å finne tid til det. Utover det anser jeg saken som avsluttet fra min side og vil framover ha fokus på å jobbe med viktige politiske saker i justiskomiteen og som stortingsrepresentant for Troms, sier Borch.

Borch gikk av som forsknings- og høyere utdanningsminister 19. januar etter at det ble avslørt at hennes egen masteroppgave inneholdt tekster fra andres oppgaver. Borch kalte inn til en pressekonferanse hvor hun erkjente feil og kunngjorde at hun trakk seg.