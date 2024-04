– Det beviser det vi vet, at bemerkelsesverdige arrangementer skapes over hele landet, sier daglig leder i Norske Kulturarrangører, Siri Haugan Holden.

Likevel er det én by som utmerker seg med hele fire nominasjoner: Tromsø, ifølge pressemeldingen.

Haugan Holden karakteriserer musikkåret 2023 som minneverdig, der norske artister avsluttet de største musikkfestivalene, og der norsk musikk generelt har stått sterkt. Samtidig påpeker hun:

– Arrangørene har merket at det har blitt dyrere å være arrangør, og at publikums kjøpemønster har endret seg.

Nå skal bransjen selv stemme fram hvem som skal vinne, etter at en jury har plukket ut finalistene offentliggjort tirsdag. Prisutdelingen skjer 6. mai.

Dette er de nominerte

* Som Årets helårsarrangør er Tou i Stavanger nominert sammen med Terminalen Byscene i Ålesund, Riksscenen i Oslo, Det Norske Studentsamfund i Trondheim og Dirty Old Town i Kristiansand, mens det på festivalfronten er Telemarkfestivalen, Øyafestivalen, Oslo World, Buktafestivalen og Sámi Beassášmárkanat som er nominert til Årets festival.

* Som Årets nykommer kappes Fiskepiren i Stavanger, Tromsø World Festival, Verdensfolk i Oslo, Rabalderfestivalen Tromsø og Kulturfabrikken i Kristiansund.

* Fire bilder kappes i kategorien Årets øyeblikk, og det er fotografier av Oslo Pride av Olav Holten, Olavsfest av Ole Martin Wold, Márkomeannu av Steve Nilsen, Blå av Bård Henriksen og Blårock av Johannes Brøndbo.

* En ny kategori er Årets inspirasjon. Oslo Pride nominert for sitt arbeid for alle kan delta, uavhengig av funksjonsevne. Det er også Verdensfolk med sine gratis kulturkvelder på DeichmanTøyen for å bidra til økt kulturdeltakelse blant flerkulturelle miljøer, Márkomeannu og Riddu Riđđu for støttekonserten for Fosen, Olavsfest med Little Amal-prosjektet og Miniøya med sin festivalskole.