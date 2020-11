Pfizer-vaksine skal være 95 prosent effektiv

Koronavaksinen som Pfizer har utviklet, er 95 prosent effektiv i den siste testfasen, ifølge legemiddelselskapet.

Pfizer melder at deres vaksine fungerer like bra på alle befolkningsgrupper. Det er også få bivirkninger.

NTB-Ritzau

Vaksinen er testet på 43.000 mennesker i en såkalt fase 3-studie, og resultatene er lovende.

Vaksinen var like effektiv uansett kjønn, aldersgruppe eller etnisk gruppe. Det er ikke meldt om alvorlige bivirkninger, skriver selskapet i en pressemelding. Men 3,8 prosent opplevde hodepine etter å ha fått vaksinen, mens 2 prosent følge seg slappe.

I studien er det oppdaget 170 tilfeller av koronasmitte. Av disse var 162 tilfeller i gruppen som fikk placebo, og bare åtte tilfeller blant dem som fikk den reelle vaksinen.

Pfizer vil søke det amerikanske legemiddeltilsynet om å få vaksinen godkjent som nødpreparat i løpet av få dager.

Masseproduksjon

Vaksinen er utviklet sammen med det tyske selskapet BioNTech. De har tidligere meldt at vaksinen er 90 prosent effektiv etter andre dose.

Selskapets anslår at de kan produsere 50 millioner doser innen utgangen av 2020 og 1,3 milliarder doser innen utgangen av neste år.

En bakside ved Pfizers vaksine er at den må lagres ved svært lav temperatur, 70 minusgrader, og bare overlever fem døgn i kjøleskap. Det kan gjøre det vanskelig å distribuere den. Men selskapet mener det er løsbart.

– Pfizer er trygg på at vår brede erfaring, ekspertise og eksisterende infrastruktur for fryselagring og -transport vil gjøre det mulig å distribuere vaksinen over hele verden, skriver selskapet.

Nok en lovende vaksine

En annen vaksinekandidat har også vist svært gode resultater. Mandag kunne legemiddelselskapet Moderna melde at innledende tester tyder på at deres vaksine er 94,5 prosent effektiv.

De setter nokså umiddelbart i gang med å masseprodusere vaksinen

Modernas vaksine krever ikke like ekstreme lagringsforhold som Pfizers.