Nødetatene antar at 17 døde da russisk fiskebåt sank i Barentshavet

En fiskebåt med 19 personer om bord har sunket i Barentshavet på russisk side, nær Novaja Semlja i Arkhangelsk. 17 personer antas å ha mistet livet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

NTB-AFP

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass er det fiskebåten Onega som har Murmansk som hjemhavn som har sunket. Siste gang skipet var i havn var i Kirkenes 14. desember.

To personer ble reddet opp av vannet i live.

Det foreløpige resultatet fra redningsaksjonen tilsier at 17 personer mistet livet. De er savnet etter at skipet sank raskt i en storm, og det er ingen håp om å finne dem i live, sier en kilde i nødetatene til Tass.

– Det er ingen overlevende annet enn de to som ble reddet opp. Skipet var dekket av is og sank umiddelbart i en storm, noe som resulterte i at det praktisk talt er umulig å redde noen i det iskalde vannet, sier kilden.

Norge varslet av Russland

Myndighetene fikk varsel om ulykken i 5.30-tiden mandag morgen.

Hovedredningssentralen Nord-Norge opplyser til NTB at de er varslet av sine russiske kolleger om ulykken, men at de ikke foretar seg noe ettersom den har skjedd langt inn i russisk farvann.

Det er sterk vind og dårlig vær i området, noe som øker faren for ising. Dette er et velkjent og farlig fenomen ved seilaser i nordlige strøk i vintermånedene.

Minst fem skip i søket

Russiske myndigheter varsler at fem skip ble sendt til området og driver søkearbeid. På grunn av værforholdene er det ikke mulig å bruke fly i søkearbeidet.

– Fem skip er sendt for å lete etter mannskapet. Så langt er to personer blitt plukket opp i live, de var i redningsdrakter, men var ikke sammen med resten, sier en kilde i krisedepartementet til Tass.

Onega er et fiskefartøy som har seilt siden 1979 og har en kapasitet på 358 tonn.

Russisk besetning

De to personene som er reddet opp av vannet i live, er russiske statsborgere. Også den øvrige besetningen er russere.

Krisedepartementet opplyser at meteorologer hadde advart mot faren for ising i området.

Skipet var ute og bedrev fisking.

Myndighetene i Murmansk har opprettet sak og etterforsker hendelsen, i tillegg til å ta seg av familiene til fiskerne