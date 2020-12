Politiet tror det kan være folk i hus som er tatt av jordskredet i Gjerdrum – ni skadd

Minst 14 boliger ligger inne i det hardest rammede området etter jordraset i Gjerdrum. Politiet tror det kan være folk der, men kommer seg kun inn fra lufta.

Bilde fra 330-skvadronen viser flere hus som er tatt av jordraset ved Ask i Gjerdrum. Foto: Hovedredningssentralen / NTB

NTB

Bilder fra stedet viser flere hus som står midt i et stort krater av jord. Politiet sier at det hardest rammede, såkalt røde området, er 700 meter langt og 10–20 meter bredt. Dit kommer redningsmannskapene seg kun inn fra luften.

– Vi har grunn til å tro at det er personer i rasområdet, sier innsatsleder Roger Pettersen i politiet.

Foreløpig er ingen meldt savnet, men politiet regner med at det kan komme til å skje.

– Utfordringen er hvis disse savnede personene er inne i det røde området. Da vil det by på ekstra utfordringer å yte hjelp der, sier Pettersen.

Flere skadd

Ni skadde personer er fraktet bort fra området i ambulanse. Én av dem betegnes som alvorlig skadd.

Det er fortsatt usikkert hvor mange som bor i de hardest rammede områdene, og det jobbes med å få klarhet i dette.

– I alt 14 adresser er berørt av raset, sier Pettersen.

Han legger til at det kan være flere boenheter per adresse.

I tillegg den røde sonen, er det opprettet en evakueringssone rundt, som også er blitt utvidet.

Kaotisk

Politiet forteller om kaotiske forhold og at det fortsatt er bevegelse i området, som ligger i Ask på Gjerdrum på Romerike. Rundt 500 personer er evakuert, og evakueringen pågår fortsatt onsdag ettermiddag.

Flere av nødmeldingene har vært svært dramatiske.

– Bygninger, takplater og konstruksjoner har kollapset. Vi har fått meldinger fra fortvilte mennesker som har ringt til politiets nødtelefon og har sagt at hele huset er i bevegelse, og at de ligger under takplater og isolasjon. Så det er selvfølgelig dramatiske meldinger, og hendelsen er særdeles alvorlig, sa innsatsleder Roger Pettersen på en pressebrifing klokken 10.

Et stort antall ambulanser og annet beredskapspersonell er sendt til stedet. Røde Kors og andre frivillige bidrar også. Det samme gjør Forsvaret, Heimevernet og Sivilforsvaret.

– Vi har alt som er mulig å få tak i, sier Pettersen.

Ekspertise

Norges fremste eksperter har i flere timer jobbet med å få oversikt over leirskredet, omfanget og risiko i Gjerdrum.

Kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg i Norges Geotekniske Institutt (NGI) sier til NTB at de har sendt skredeksperter på kvikkleire til rasstedet på Romerike, som har mye kvikkleire. Det har vært slike skred i området tidligere, men årsaken til det siste skredet er ikke kjent ennå.

– For å få en oversikt over situasjonen har NGI, i tillegg til ekspertene som er på stedet, eksperter som nå går gjennom alt av tidligere geotekniske undersøkelser og rapporter som er gjort på stedet for å få en oversikt over grunnforholdene, sier Castberg.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte geologer til stedet natt til onsdag for å bistå politiet og få oversikt over omfanget av skredet, om det er trygt å ta seg inn i området og kartlegge eventuell fare for nye skred.

Det skal foreløpig ikke være fare for nye, like store skred på Romerike, ifølge NVA.

Justisministeren følger saken

NVE har det overordnede ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver når det gjelder forebygging av flomskader og skredulykker.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) blir løpende orientert etter raset i Gjerdrum, melder regjeringen onsdag.

Statsminister Erna Solberg sier at det gjør vondt å se hvordan naturkreftene har herjet.

– Mine tanker går til alle som er rammet av jordskredet. Nå er det viktig at nødetatene får gjort jobben sin, skriver hun på Twitter.

Politiet meldte først om skredet klokka 5.18 onsdag morgen.