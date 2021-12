Også Myanmars avsatte president Win Myint ble mandag dømt til fire års fengsel.

Begge er funnet skyldig i brudd på koronaregler og for å ha oppildnet til motstand mot militæret.

Men de må i tillegg forberede seg på flere dommer, ifølge juntaens talsmann Zaw Min Tun. Inntil videre vil de ikke bli plassert i noe ordinært fengsel.

Flere tiltaler

Det nye regimet har rettet en rekke ulike anklager mot Suu Kyi i etterkant av militærkuppet i februar. Kort tid etter kuppet ble hun beskyldt for ulovlig import av walkietalkier samt brudd på koronarestriksjonene under valget i fjor høst.

Siden har juntaen føyd til flere andre tiltalepunkter. Blant disse er korrupsjon og valgfusk. 76-åringen risikerer dommer på til sammen flere tiår i fengsel hvis hun blir funnet skyldig på alle punktene.

Den første dommen mot Suu Kyi var egentlig ventet i slutten av november, men den ble utsatt om lag en uke.

Store protester

I perioden etter kuppet var det store demonstrasjoner mot militærjuntaen, og over tusen mennesker skal ha blitt drept da protestene ble slått ned. Over 10.000 mennesker skal ha blitt pågrepet.

Suu Kyis parti, Nasjonalligaen for demokrati (NLD), vant en overlegen seier i valget i Myanmar i fjor. Militærkuppet satte imidlertid en stopper for landets forsøk på demokratisering, som pågikk i om lag et tiår.