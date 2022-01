Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for kraftige vindkast i Agder torsdag. Inn mot helgen er det ventet ytterligere uvær i Sør-Norge.

I Agder er det torsdag ventet kraftige vindkast fra vest til nordvest, lokalt 25–28 meter i sekundet. Utover kvelden vil vinden minke, skriver meteorologene.

For områdene Åna-Sira, Obrestad, Fedje, Måløy, Karmøy og Ytre Skagerrak i Sør-Norge anbefales det at en vurderer å la båten ligge, samt at en ikke drar ut i småbåter. Bølgene i områdene varierer fra å være middels til meget høye grunnet vindkast.

Natt til fredag vil det dannes et polart lavtrykk i havområdet vest for Troms. Fredag morgen er posisjonen usikker men ventes å treffe mellom Lofoten og Tromsø, ifølge meteorologene.

Full storm på Vestlandet

Det ventes også kraftig vind først kommende helg. Lørdag melder meteorologene nordvest full storm på Vestlandet sør for Stad og Sunnmøre.

– Det er ventet lokalt kraftige vindkast på 30–37 meter i sekundet, med mulighet for svært kraftige vindkast på 38–43 meter i sekundet. Vinden er først ventet å øke i Rogaland, og utover lørdagskvelden også i Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Det anbefales å sikre løse gjenstander og unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder, skriver de.

Østafjells ventes det også mye vind. Fra lørdag ettermiddag til søndag morgen ventes kraftige vindkast fra nordvest, 22 til 27 meter i sekundet.

Stor snøskredfare

Samtidig skriver Varsom.no at det er stor fare for snøskred i Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Jotunheimen, Indre Sogn, Voss og Hardanger fra torsdag til og med lørdag.

De anbefaler at en unngår områder hvor vinden danner ustabile fokksnøflak.