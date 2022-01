Finn.no har innført en ny prismodell for boligsalgsannonser. Markedsplassen anklages for å misbruke posisjonen sin til å gjøre boligsalg dyrere.

– Jeg tror jeg snakker på vegne av hele bransjen nå. Jeg er veldig overrasket over hvordan Finn.no misbruker markedsposisjonen sin. Jeg synes de fremstår som direkte grådige. Jeg trodde et så stort selskap ville opptrådt klokere, gitt monopolet de i realiteten har, sier direktør Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) til DN.

Administrerende direktør Eddie Sjølie i Finn.no avviser påstandene. Han mener selskapet ikke har økt prisene, men tilbudt nye produkter.

– Selv om vi har lansert nye produkter, har vi likevel valgt å beholde den opprinnelige rubrikkannonsen, og innholdet og prisen i den er uforandret. Denne kalles «Liten pakke». Dette er et produkt vi mener er svært godt, og som treffer de aller fleste relevante boligkjøpere i Norge i dag, skriver Sjølie til DN.

Fordyrende

Hittil har en boligannonse på Finn.no kostet rundt 500 kroner. Nå tilbyr markedsplassen tre ulike pakker – liten, medium og stor. Liten tilsvarer den gamle formen for rubrikkannonse, mens medium og stor gir større annonseplass.

I den nye prismodellen koster stor pakke opp mot drøyt 6.000 kroner, mens medium pakke koster opp mot 4.000 kroner.

Det er dette som har vekket harme både hos NEF, Forbrukerrådet og Huseierne, som mener selskapet gjør boligsalg vesentlig dyrere. De mener man i praksis er nødt til å benytte seg av de dyrere pakkene for å ikke drukne i mengden av annonser.

– Kostnadene ved boligsalg øker nå betydelig uten at forbrukeren får tilsvarende merverdi for pengene, sier generalsekretær Morten A. Meyer i Huseierne i en pressemelding.

– Meglerne velger

Sjølie påpeker overfor avisa at det er meglerne som velger hvilken markedspakke de vil tilby selgeren.

Prisen for boligannonsering på Finn.no faktureres sjelden boligselgere direkte, men inngår i det meglere ofte kaller markedspakker.

– Her tilsvarer Finns produktpakke kun en del av den totale prisen, og vi mener at vårt produkt gir mye verdi for pengene sammenlignet med andre produkter i disse pakkene, sier Sjølie.