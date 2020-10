Et pust av normalitet i amerikansk presidentvalgkamp

Mike Pence og Kamela Harris gjeninnførte for en kort stund dannelse og saklighet i den amerikanske presidentvalgkampen. Hvem som vant, avhenger av politisk ståsted. En flue fikk uventet stor oppmerksomhet.

fullscreen next Visepresident Mike Pence og visepresidentkandidat Kamala Harris møttes til en langt mer sivilisert debatt enn presidentdebatten mellom Donald Trump og Joe Biden. 1 av 3 Morry Gash / Pool via AP / NTB

Pence åpnet sågar med å si at det var et privilegium å være på scenen sammen med Harris og bemerket det historiske i at en afroamerikansk kvinne er visepresidentkandidat. Kontrasten til forriges ukes verbale slagmark kunne ikke vært større.

Debatten hadde sin del av avbrytelser, overdrivelser, beskyldninger og hel- og halvløgner, men den unngikk å vise regelrett forakt og utskjelling. Kommentatorer i amerikanske medier er skjønt enige om at debatten på langt nær var så kaotisk som den mellom presidentkandidatene.

Mens Pence og demokratenes visepresidentkandidat sparret om politivold i USA foran TV-kameraene i Salt Lake City, landet en flue på hodet til førstnevnte. Der ble den i mer enn to minutter, og fanget oppmerksomheten til mange seere. Sosiale medier boblet over av konspirasjonsteorier.

Korona først og sist

Debattantene gikk rett på sak. Harris kalte Trump-administrasjonens håndtering av koronapandemien den største fiaskoen av en amerikansk administrasjon noensinne.

– De visste hva som skjedde, og de fortalte det ikke til dere, sa hun henvendt direkte til seerne. Mellom henne og Pence var det montert to skjermer av pleksiglass, et beskyttelsestiltak som sto i skarp kontrast til den tettpakkede seremonien i Rosehagen ved Det hvite hus nylig, der et stort antall nære medarbeidere av Trump trolig ble smittet med korona.

Pence framholdt at president Donald Trumps beslutning om å stanse all innreise fra Kina, ga USA et stort forsprang for å koordinere responsen på håndteringen og at dette hadde spart livet til flere hundre tusen mennesker.

Til det svarte Harris at uansett hva de hadde gjort, så har det ikke virket, med henvisning til at over 215.000 amerikanere er døde.

Unnlot å svare

Avbrytelsene var langt færre enn under forrige ukes debatt mellom Donald Trump og Joe Biden, men begge viste en frapperende evne til å unnlate å svare på de konkrete spørsmålene de fikk fra ordstyrer Susan Page, og heller holde forhåndsplanlagte innlegg.

Visepresidentdebatter pleier ikke å ha stor betydning, men årets debatt er langt viktigere siden begge fort kan ende opp som president, i og med at Biden og Trump er 77 og 74 år gamle, og Trump nå er koronasyk.

Men begge klarte også å vri seg unna spørsmålet om de hadde snakket med sine presidentkandidater om muligheten for at de ville måtte overta. Pence svarte med å angripe Harris for å undergrave tilliten til koronavaksiner, mens Harris brukte spørsmålet til å fortelle hvor stolt hennes mor ville vært over å se henne nå, den første svarte kvinne som er kandidat til å bli visepresident.

Høyesterettsdommer

Nominasjonen av Amy Coney Barrett var et naturlig debattpunkt, og Pence forsøkte flere ganger å få svar fra Harris på om Demokratene vil utvide høyesterett om de ikke får sin vilje og Barrett blir godkjent.

Harris på sin side påpekte at det er helt galt å presse gjennom en ny høyesterettsdommer midt i et valg, når hundretusener av velgere allerede har avgitt stemme.

Hun brukte også temaet om høyesterett til å angripe Trump-administrasjonen for å ville oppheve helsereformen Obamacare midt i en pandemi.

Hun sa at millioner av mennesker da vil miste retten til helseforsikring hvis de har underliggende sykdommer, og at det vil bli mange i framtiden med underliggende sykdommer på grunn av ettervirkningene av koronaviruset.

Klima, skatt og økonomi

Page hadde gode spørsmål også om andre temaer, som klimaendringer, raseopptøyene og politiresponsen og den økonomiske kollapsen og skatt, men det var vanskelig å holde debattantene på sporet.

På tampen av debatten viste ordstyrer Page til at Trump ikke har villet love at han vil godta et nederlag ved valget, og hun spurte Pence direkte om hva han i så fall som visepresident ville gjøre.

Heller ikke det svarte han direkte på. Pence sa han var sikker på at Trump vil vinne igjen, og anklaget i stedet demokratene for å ha brukt tre år på å skape tvil om Trumps seier i 2016, for å spionere på valgkampen deres og på å bruke flere år på en riksrettssak som endte med at ingen russisk innblanding ble bevist.

Harris på sin side benyttet anledningen til innstendig å oppfordre amerikanerne til å gå til urnene for å bevare USAs institusjoner og demokrati.

– Vi har makten de neste 27 dagene til å velge kursen for vårt land de neste fire år. Hvis vi bruker vår stemme, vil vi vinne, sa hun.