Lovfester rett til å sette opp elbil-lader hjemme

Fredag fremmer regjeringen et lovforslag som gjør at styrer i borettslag ikke kan hindre folk å sette opp et eget ladepunkt for elbil i felles garasje.

Lovforslaget betyr at borettslag i fellesskap kan tvinges til å ta regningen for oppgraderinger av strømnett og ny infrastruktur for at elbileiere skal kunne lade i fellesgarasjer. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vi lovfester at en andelseier i et borettslag får en rett til å sette opp et ladepunkt, også i tilfeller der flertallet i borettslaget er imot, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til NRK.

Den enkelte må selv dekke utgifter til ladeboks og betale for strømmen de bruker.

– Men andelseiere uten elbil kan bli nødt til å være med å dekke utgifter til oppgraderinger av borettslagets strømnett, sier han.

Lovendringen kan ha betydning for omkring 500.000 eierseksjoner i 63.000 sameier, og i underkant av 360.000 borettslagsboliger i 8.700 borettslag.

Det er kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget som nå skal behandle saken. Loven kan tidligst tre i kraft fra 1. januar 2021, om saken blir behandlet før årsskiftet.