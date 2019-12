Kallmyr: Ytringsfrihet omfatter brenning av religiøse bøker

– Det klare utgangspunktet er at religionskritikk, inkludert brenning av religiøse bøker, er omfattet av innbyggernes ytringsfrihet i Norge, skriver Kallmyr i et brev til Stortinget.

– Ytringsfrihet er en grunnleggende rettighet og verdi og verner også ytringer som sjokkerer og opprører. Åpenhet og kritikk er grunnleggende for et godt demokrati og en fri meningsbrytning, fastslår han.

Saken er aktuell etter at organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) under en demonstrasjon i Kristiansand 16. november satte fyr på et eksemplar av Koranen.

Kallmyr presiserer samtidig at ytringsvernet ikke er absolutt og utelukker ikke at omstendigheter rundt en handling gjør at den rammes av lovbestemmelser om hatefulle ytringer.

– Det vil det i så fall være opp til påtalemyndigheten og domstolene å vurdere, sier statsråden.

– Jeg er en ubetinget tilhenger av den ytringsfriheten som vi i Norge til og med har valgt å grunnlovsfeste. Samtidig tar jeg også avstand fra det å sette fyr på Koranen eller andre religiøse skrifter, på samme måte som jeg forbeholder meg retten til å ta avstand også fra andre ytringer jeg er uenig i, fremholder Kallmyr.

Det var Kallmyrs partifelle og stortingsrepresentant Himanshu Gulati som ville ha svar på om statsråden mener retten til religionskritikk, inkludert brenning av religiøse bøker, er en del av innbyggernes ytringsfrihet i Norge.