Mann død etter å ha tatt akvariumfisk-medisin for å hindre koronavirus

En amerikansk mann er død mens tilstanden for kona hans er kritisk etter at de inntok medisin ment for akvariumfisk for å hindre koronavirus.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NTB

Kona sier til NBC News at de hadde sett president Donald Trump snakke om mulige fordeler ved bruk av malariamedisin som inneholder klorokin. Hun gjenkjente ordet «klorokin» fra et medikament som hun tidligere hadde brukt til å behandle akvariumfisk med.

– Jeg så det sto på hyllen bak oss og tenkte at dette er jo det samme som de snakker om på TV, sier hun til kanalen.

Ekteparet i 60-årene var redd for å bli smittet av koronaviruset og ville beskytte seg mot å bli infisert med viruset. Derfor blandet en liten mengde med fiskemedisinen med væske og drakk det. Innen 20 minutter ble begge svært syke.

– Jeg begynte å kaste opp. Min mann fikk pusteproblemer og ville holde meg i hånden, sier hun. Ektemannen døde like etter ankomst til sykehus.

Non-profit-organisasjonen Banner Health i Arizona, som driver en rekke sykehus, bekreftet mandag at ekteparet hadde inntatt tilsetningsstoffet klorokinfosfat, som ikke er det samme som hydroksyklorokin som brukes i malariamedisin for mennesker. Medikamentet de inntok, brukes til å behandle parasitter hos fisk.

Ingen malariamedisin er godkjent for å hindre eller behandle covid-19, men noen studier antyder at virkestoffet hydroksyklorokin kan ha effekt. Norge og USA er blant flere land som nå er i gang med å teste dette, i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO).