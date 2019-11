Frode Berg: – Jeg er skuffet og bitter

– Jeg er dømt for spionasje, men jeg er ingen spion, slo den pensjonerte grensevakten (64) fast da han tirsdag kveld møtte tirsdag pressen for første gang siden han ble pågrepet og fengslet i Moskva for snart to år siden. I april ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje.

– Lurt av E-tjenesten

På pressekonferansen sa han at han er sint på E-tjenesten, som han mener lurte ham og presset ham til å utføre oppdrag i Russland. I alt skal Berg ha overlevert fem konvolutter.

– Jeg er skuffet og bitter på det som har skjedd og på dem som har forårsaket dette, sa en våken og klar, men tidvis også tydelig preget Frode Berg.

Han sier at han først ble bedt om å levere penger til noen i Moskva han aldri møtte, og at dette først ble framstilt som en ren vennetjeneste.

Da han etter hvert spurte om hva saken egentlig dreide seg om, fikk han aldri noen ordentlige svar. Han fikk heller aldri noen orientering om hva som kunne skje dersom han ble tatt.

– Det er lett å være etterpåklok, men jeg føler meg ført bak lyset av E-tjenesten, sa Berg.

Men han har samtidig ingen motforestillinger mot å fortelle PST og E-tjenesten om at han vet, understreker han.

Etteretningstjenesten skriver i en epost til NTB at de ikke ønsker å kommentere Bergs uttalelser.

Følte press

På pressekonferansen fikk Berg spørsmål om hvorfor han valgte å si ja til denne typen oppdrag.

– Hva skal jeg si … E-tjenesten i Sør-Varanger er over alt. Det er en del av mitt arbeidsmiljø. Når det ble framstilt på den måten som det ble gjort til meg, anså jeg dette som uproblematisk.

– Men etter hvert begynte jeg å få mistanke og skjønte at dette ikke var så lurt. I 2017 følte jeg et press, sier han.

Berg mener at denne saken kan være avtalt på forhånd mellom Norge og Russland.

– Dersom dette ikke var avtalt spill mellom Norge og Russland, er det en etterretningsskandale, sa Berg.

Berg og advokaten vil prioritere å forklare seg for EOS-utvalget, som er etterretningstjenestens kontrollorgan på Stortinget.

– At noen i en høyere instans vurderer dette er viktig, sa Berg.

– Beæret

Frode Berg sier at han er beæret over all støtten han har fått i fengslet i Russland og innledet pressekonferansen med å takke alle som har jobbet for ham.

I Lefortovo-fengselet i Moskva kjente han på følelsen av å være fortapt.

– Når man sitter på en celle på 9,5 kvadratmeter, delt med en annen person, så får man ganske god tid til å tenke, sa han.

Han tror ikke at en vanlig nordmann hadde overlevd lenge i det russiske fengselet.

Ikke tilbudt kompensasjon

Berg har det siste døgnet hatt møter med både PST og E-tjenesten. Han beskriver begge møtene som gode møter.

– Har du blitt tilbudt kompensasjon?

– Nei, ikke ennå.

Videre ønsker ikke Berg eller advokaten å kommentere hvorvidt de kommer til å kreve erstatning fra etterretningstjenesten.

Har ikke røpet noe

Han sa at de russiske myndighetene har hatt kontroll hele tiden. Han sa også at det har vært mye fokus på hvor mye informasjon Berg har gitt Russland.

– Jeg har ikke røpet noe, det har jeg sluppet, de har hatt kontroll hele veien, sa Berg under pressekonferansen.

Under rettssaken i Moskva kom det fram at russiske FSB har hatt en mappe på Berg siden starten av 1990-tallet.

Skriver bok

Berg bekrefter at han er i gang med å skrive bok om saken.

– Derfor må jeg spare noe krutt, sa Berg.

Han ble rådet av den russiske advokaten sin til å skrive dagbok fra fengselet.

– Jeg har skrevet dagbok fra fengselet. Jeg har skrevet hver dag om fengselet, men også om mye annet, sa Berg.