Stordalen tok ut halv milliard i utbytte – ansatte reagerer

Choice-eier Petter Stordalen har tatt ut 585 millioner kroner i utbytte fra selskapet Strawberry Fields, som leier ut eiendommer til Choice-kjedens hoteller, i perioden 2014 til 2018, skriver E24.

Samtidig raser de ansatte etter å ha fått 15 øre i timen i lokalt tillegg. Saken ble først omtalt i Frifagbevegelse.

– Nå begynner folk å bli lei og irritert. Derfor forbereder vi oss til streik neste år. Folk er lei av å få null og ingenting, sier Merethe Solberg til E24.

Hun er leder i Fellesforbundets avdeling 10, som organiserer ansatte innenfor blant annet hotellnæringen.

– En hån

Solberg kaller tillegget på 15 øre timen for «en hån».

– Vi ser at det går bra i Choice-kjeden når Stordalen tar ut store utbytter selv. Det er de ansatte som er med på å gi den verdiskapningen. Vi mener de skal ha igjen for det de er med på å skape, sier hun.

Choice-kjeden gir følgende kommentar via kommunikasjonsdirektør Bettina Flatland:

– Vi følger de sentrale lønnsforhandlingene og gir de tilleggene som gjør at våre ansatte har en lønnsutvikling i tråd med bransjenormen. Når det meste tas ut i det sentrale oppgjøret, er det vanskelig å ta ut mer i det lokale oppgjøret, skriver hun i en epost til E24.

Hun understreker videre at kjeden «følger bransjens lønnsnivå, det gjelder alle nivåer og yrkesgrupper i selskapet, og alle våre hoteller er selvstendige enheter».

Opprør i hotellbransjen

Årets mellomoppgjør mellom LO og NHO ga ansatte i hotell og restaurant et generelt lønnstillegg på 2,50 kroner i timen, et lavlønnstillegg på 2 kroner per time og et såkalt garantitillegg på 1,75 kroner i timen fra 1. april, ifølge Teknisk beregningsutvalg (TBU).

Oversikten hos TBU viser at ansatte i hotell- og restaurantbransjen hadde en gjennomsnittlig årslønn på 373.300 kroner i fjor.

Ansatte i andre store hotellkjeder har også rast mot sine arbeidsgivere etter årets oppgjør. Resultatet i de lokale lønnsoppgjørene i Scandic og Radisson var null, ifølge en undersøkelse Magasinet for fagorganiserte har gjort. Thon-kjeden har ikke hatt sine lønnsforhandlingen ennå, men de ansatte fikk 10 øre i timen i fjor.

Skattesmell på 161 millioner kroner

Dagens Næringsliv skriver søndag at Stordalen har fått en ekstraskatt på 161 millioner kroner for utbytte han tok ut i årene 2015–2017 på nær en halv milliard kroner.

Ifølge avisa har han ment at dette skulle være skattefritt. Nå viser det seg at utbyttet i løpet av 2018 og 2019 er blitt klassifisert som skattepliktig inntekt. For de aktuelle årene øker Stordalens skattelignede inntekt med 487 millioner kroner, og skatteregningen øker med 161 millioner kroner.

– Petter har gitt myndighetene nok informasjon til å foreta en vurdering, og deres vurdering er at inntekten skal oppjusteres, skriver finansdirektør Mads Bereder Koch i Strawberry i en epost.

Ifølge finansdirektøren har det ikke påløpt noe straffeskatt.