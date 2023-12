Av de 76 personene som har omkommet så langt i år, er 93 prosent menn, viser Redningsselskapets foreløpige drukningsstatistikk.

Forrige måned omkom to menn i 50- og 60-årene etter at en fritidsbåt forliste under hummerfiske i Søgne i Agder, og i Oslo ble en mann i 30-årene funnet død i et vann i Østmarka.

På denne årstiden er fall fra land, fra båt eller fall gjennom isen de vanligste ulykkestypene. Faller du ut i kaldt vann, får kroppen kuldesjokk, forklarer Tanja Krangnes, som er fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

– Om du skulle være uheldig å falle i vannet, er det viktig at du prøver å beholde roen, holder deg flytende og får kontroll over pusten. Så kan du finne ut hvordan du kan berge deg selv eller få hjelp, sier Krangnes.

I november var det flere ulykker der folk gikk gjennom isen, men klarte å berge seg selv eller ble reddet av andre.

– Skal du ut på isen er kunnskap, redskap og selskap med andre viktige stikkord. Sjekk alltid isforholdene, og ta med sikkerhetsutstyr som ispigger, kasteline og mobil i vanntett pose. Da kan du både berge deg selv og redde andre om uhellet er ute, sier Krangnes.