Det er nyhetsbyrået AP som melder at minst 44 palestinere ble drept israelske luftangrep mot Rafah helt sør i Gaza.

Det skjer dagen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu ga hæren ordre om å lage en plan for å evakuere befolkningen før en bakkeinvasjon av byen, som ligger på grensa til Egypt.

Natt til lørdag ble minst 28 mennesker drept i tre luftangrep mot bolighus i Rafah-området, ifølge helsemyndigheter og AP-journalister som så likene da de ankom sykehuset. Hvert angrep drepte flere medlemmer av tre familier, blant dem ti barn. Det yngste var tre måneder gammelt.

Mistet fire barnebarn

Fadel al-Ghannam forteller at et av angrepene rev hans kjære i fillebiter. Han mistet sønnen, svigerdatteren og fire barnebarn. Nå frykter han det som verre er med en bakkeinvasjon av Rafah. Ghannam mener verdens stillhet tillater Israel å rykke fram.

Senere lørdag ble minst elleve mennesker drept i et israelsk luftangrep mot et annet hjem i Rafah. Blant de drepte var tre barn, ifølge Ahemd al-Soufi, kommunesjef i Rafah. De drepte ble brakt til Abu Youssef al-Najjar-sykehuset, ifølge en AP-journalist der.

– Dette er det Netanyahu angriper – de sivile, sier naboen Samir Abu Loulya.

Israel: To Hamas-medlemmer drept

To andre luftangrep drepte to politimenn og tre høytstående betjenter i det sivile politiet, ifølge bymyndighetene.

Israel sier at det israelske flyvåpenet lørdag drepte to Hamas-medlemmer i Rafah. Den ene hadde ifølge Israel ansvaret for sikkerheten til Hamas-ledere, mens den andre var senioretterforsker for Hamas, som har regjeringsmakten på Gaza. En tredje etterforsker i Rafah ble også drept, opplyser Israel i uttalelsen uten å utdype dette.

Panikk

Netanyahus Rafah-ordre utløste kraftige advarsler fra blant annet Norge, og panikk i Rafah. Byen huser over 1 million mennesker som alt er drevet på flukt fra andre områder i Gaza i løpet av den over fire måneder lange krigen. Folk vet ikke hvor de skal flykte om de må reise igjen.

– Enhver israelsk innrykking i Rafah betyr massakrer, det betyr ødeleggelse. Folk fyller hver eneste tomme i byen, og vi har ingen steder å gå, sier Rezik Salah.

35-åringen flyktet til Rafah fra Gaza by sammen med sin kone og to barn tidlig i krigen.

Gjennom krigen har Israel beordret sivile til å fly sørover, men nå er det uklart hvor de skal ta veien. Egypt har sagt at de ikke vil tillate noen massefordrivelse av palestinere til sitt territorium.

Netanyahu ga ingen detaljer eller tidsplan for den såkalte evakueringen og den varslede bakkeinvasjonen. Men ifølge ham er det umulig å oppnå målet om å utslette Hamas uten å innta Rafah, der det angivelig står fire Hamas-bataljoner.