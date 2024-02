– Jeg er fornøyd med resultatet fordi det viser at flertallet av innbyggerne i Søgne og Songdalen vil se fremover og ikke bakover, sier Solberg.

Hun er lørdag morgen på plass i Kristiansand for å delta på Agder Høyres fylkesårsmøte sammen med Kristiansand-ordfører Mathias Bernander (H).

I løpet av natten ble det klart at flertallet av innbyggerne i tidligere Søgne kommune og Songdalen kommune ikke ønsker å løsrive seg fra Kristiansand, som de ble tvunget sammen med i 2020 av nettopp Solbergs regjering.

– Nå håper jeg at de ansatte i kommunen får bruke tiden sin på å utvikle best mulig tjenester for innbyggerne, og at de slipper å forholde seg til regjeringens omkamper og utfordrende prosesser som først og fremst har skapt stor uro for både innbyggere og ansatte til ingen nytte, sier Solberg.

Regjeringen har sagt at de vil respektere resultatet.

Kristiansand kommune har motsatt seg folkeavstemningen og kritisert prosessen. Nå sier ordføreren at han er utrolig lettet.

– Nå kan vi endelig avslutte et urolig og vanskelig kapittel for kommunen og se fremover. Jeg er glad for at innbyggerne våre er enige i at Kristiansand står best sammen, sier Bernander.

Han understreker at han har respekt for at mange av innbyggerne også er skuffet over resultatet.