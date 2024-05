– Jeg tror det garantert blir tre-fire nye stjerner til Norge i år. Og så tror jeg ikke det blir så mye som endrer seg når det gjelder de restaurantene som allerede har fått tildelt Michelin-stjerner. Inkludert oss, der tror jeg det blir status quo, sier kokk Sven Erik Renaa til NTB.

Han er grunnlegger og kokk i restaurantimperiet Renaa, der flaggskipet Re-naa har hatt to stjerner i Michelin-guiden siden 2020. Mandag presenteres tiende utgave av «Michelin Guide Nordic Countries». Det skjer på Savoy Theatre i Finlands hovedstad, og alle nåværende stjerneholdere er invitert.

– I tillegg er det invitert noen som kan bli innlemmet for første gang eller få en eller annen oppmerksomhet, sier Renaa, som vil være til stede med kona Torill.

Tøffe tider

Til sammen har nå 20 norske restauranter fått tildelt Michelin-stjerner, etter at seks ny fikk stjerne i fjor. Tross tøffe økonomiske tider, med kostnadsøkninger i form av økte råvare- og strømpriser, leie- og lønnskostnader, tror altså Renaa Norge vil markere seg igjen.

– Michelin virker som de har sluppet opp litt slik at flere får den første, ene stjerna, sier han.

Det er fremdeles kun hans restaurant som har to stjerner i Norge, mens kun Maaemo i Oslo har tre stjerner.

Å holde på utmerkelsene har sin pris, og Renaa sier at de også har følt på det, tross godt besøk.

– Jeg tror ikke det er mange som kan skilte med noe toppår i år. For oss er det helt sentralt å kjøre på, alltid levere det beste av det beste. Man kan ikke senke på kvaliteten fordi det er litt dårligere tider. Det ville vært fallitt, sier han.

Tok noen grep

På lista over norske Michelin-restauranter fra i fjor er det minst to som har måtte ta konsekvensen av den økonomiske situasjonen. Schlägergården Restaurant på Lilleaker i Oslo stengte i februar.

Europas første undervannsrestaurant Under i Lindesnes kommune, la ned driften og sa opp alle ansatte i desember, etter krav fra Arbeidstilsynet om å stoppe ulovlig helgearbeid, samt at restaurantgjestene sviktet.

– Det var en nødvendighet for å finne en ny vei videre. Så vi frislapp de ansatte og har bygget opp et nytt team. Så har vi funnet en ny måte å drive på og justert ned kostnadene, slik at vi nå kan gått fra 3000 til 1950 kroner per kuvert, sier eier og daglig leder Stig Ubostad.

Han håper Under vil få beholde stjernen de har hatt siden 2020, også etter omleggingen.

– Etter vår objektive vurdering leverer vi på et Michelin-nivå. Men så har vi bare hatt åpent i to måneder i år, så det kan være for lite, man vet aldri, sier Ubostad, som også har et lite håp om å få en grønn stjerne – utmerkelsen for bærekraftig drift.

Turismen hjelper

Restaurantene NTB har vært i kontakt med, er alle enige om at den svake norske krona og prisveksten har vært en utfordring, men samtidig har det gjort Norge mer attraktivt for turister. Både fra Norge og utlandet.

– Før i tida var juli og august dårlige måneder, mens sommersesongen nå er mye bedre, sier Renaa.

Også Ubostad får fylt opp sine lokaler for tiden.

À L’aise var en av restaurantene som i fjor fikk sin første stjerne i guiden. De fikk også prisen for beste service.

– Det har vært et helt fantastisk år, særlig de første sju månedene etter tildelingen, med stor pågang av gjester, sier kjøkkensjef Ulrik Jepsen.

Samtidig har de måttet tenke kreativt og utenfor boksen for å klare å kutte utgifter.

– Vi har skåret ned personell til beinet. Så har vi har lett med lupe og byttet ut noen råvarer, uten at det har gått på bekostning av kvaliteten, sier han.

Sikter mot én til

Sammen med daglig leder – kona Mia Kondrup- skal Jepsen også til Helsingfors for å overvære tildelingen mandag.

Han er ganske sikker på at de blir stående med den ene stjerna også etter årets tildeling, men legger ikke skjul på at målet er å få én til. Men å tro at det skal skje nå, er naivt.

– Vi kan ikke sette noen tidshorisont på dette, men vi arbeider for å bli bedre hvert eneste år, sier Jepsen.

