To personer funnet omkommet etter snøskred i Troms – leteaksjon avsluttes

Det er ikke gjort funn i området som tilsier at flere personer vært involvert i skredet, opplyser politiet like før klokken 17.

De omkomne er to menn i 20-årene fra Tromsø. De pårørende er varslet, opplyser politiet til VG.

Ordfører Dan Håvard Johnsen i Lyngen forteller til Framtid i nord at kommunen setter krisestab.

– Vi har jo dessverre erfaring med slike hendelser, og nå setter vi altså krisestab og bemanner rådhuset utover ettermiddagen og kvelden, sier Johnsen.

Første funn en halvtime etter skred-melding

Politiet fikk melding om skredet klokken 13.25. Det var turgåere som observerte to personer som de trodde ble tatt av skredet. Et legehelikopter fra Tromsø, om lag fire mil vest for rasstedet, rykket først ut. Klokken 13.57 meldte de om første funn av person.

– Da ble det iverksatt gjenoppliving umiddelbart, forteller Meyer.

Klokka 14.34 ble den andre personen funnet. Heller ikke her sto livet til å redde.

Meyer har ikke fått opplysninger om størrelsen på skredet, men forteller at de omkomne ble funnet halvannen meter nede i snøen.

Ustabile forhold

I redningsaksjonen har blant annet tre helikoptre, fem snøscootere og lavinehunder vært involvert.

Martin Granerød i Meteorologisk institutt forteller til VG at det har kommet mye snø i området den siste tiden. Lørdag ble det observert rundt 96 centimeter snø i Tromsø, og 20 centimeter nysnø i Lyngen, ifølge Granerød.

Snøskredvarslet fra Norges vassdrags- og energidirektorat er satt til «moderat» i Lyngen lørdag, med melding om lokalt ustabile forhold. I de to foregående dagene var faren satt til «betydelig».