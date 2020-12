Mann åpnet ild utenfor kate­dral i New York - skutt av poli­tiet

Politiet har skutt en væpnet mann etter at det ble avfyrt skudd ved en katedral der det ble holdt en utendørs julekonsert i New York.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NTB-AP

Det er uklart om gjerningsmannen ble drept eller om andre ble truffet av skudd. De første skuddene ble avfyrt mot slutten av korets konsert på katedralens trapper.

Hendelsen fant sted ved Cathedral Church of Saint John the Divine på Manhattan søndag like før klokka 16 lokal tid.

Katedralen er setet til biskopen i det episkopale bispedømmet i New York. Den ligger i Morningside Heights-nabolaget på Manhattan og ble bygget i 1911.