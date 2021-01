Amerikanske medier: To politibetjenter mistenkt for deltakelse i kongresstormingen

Flere amerikanske medier melder om at politiet i Seattle har suspendert to betjenter, på grunn av mistanke om at de deltok i opprøret i Washington D.C. onsdag.

Kongressbygningen flagget fredag på halv stang til minne om politibetjenten Brian Sicknick, som døde av skadene han pådro seg mens han kjempet mot mobben som stormet kongressbygningen. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

– I dag ble Seattle-politiet kjent med at minst to betjenter var i Washington D.C. onsdag. Seattle-politiet støtter alle lovlige uttrykk for ytringsfriheten, men den voldelige mobben og hendelsene som fant sted ved kongressbygningen var ulovlige og førte til at en annen politibetjent omkom, sier Seattles politisjef Adrian Diaz i en uttalelse fredag kveld.

Dersom etterforskningen konkluderer med at de to betjentene deltok i opprøret, lover Diaz at han vil sparke dem umiddelbart.