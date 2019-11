Rogfast tidligst ferdig i 2029

Rogfast-prosjektet skal sikre fergefri veiforbindelse på E39 mellom nord og sør i Rogaland under Boknafjorden. Tunnelen på 26,7 kilometer blir verdens lengste og dypeste når den står ferdig.

Tunnelprosjektet har støtt på mange hindre både før og etter at det faktiske arbeidet begynte i januar 2018.

Opprinnelig var det lagt opp til trafikkåpning i 2025 eller 2026, men med siste utsettelse blir det tidligst i 2029.

Den såkalte Kvitsøy-kontrakten går ut på å koble Kvitsøy til Rogfast. I september avlyste Statens vegvesen denne kontrakten fordi etaten fryktet at prosjektet ikke kunne gjennomføres innenfor rammene som var satt. Selskapene Implenia og Stangeland Maskin leverte et tilbud som var mellom 1 og 1,5 milliarder over budsjettet til Vegvesenet.

– E39 Rogfast er et viktig prosjekt for å knytte sammen bo- og arbeidsregioner på Vestlandet, og skal bygges. Statens vegvesen skal derfor snu alle steiner for å finne løsninger som kutter kostnader slik at prosjektet kan gjennomføres, skriver samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding fredag.

Med avlysningen av kontrakten i september ligger det omfattende veiprosjektet an til å åpne tidligst om ti år, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Vi vet ikke hvor lang tid dette kommer til å ta. Det viktigste er at vi reduserer risikoen i prosjektet og får kostnadene under kontroll, skriver Dale i pressemeldingen.

Når Rogfast er på plass vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen bli redusert med om lag 40 minutter.