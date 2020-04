Veileder for barne­hager: Anbe­faler faste grupper med tre barn per voksen for de yngste

Barnehagene bør innføre faste smågrupper og holde barna fra hverandre for å unngå koronasmitte, ifølge veilederen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kunnskapsminister Guri Melby (V) på onsdagens pressekonferanse. Foto: Terje Pedersen

NTB

Arild Sandvik

Det foreslås tre barn per voksen for småbarn (under 3 år) og seks barn per voksen for de eldre barnehagebarna.

Innen gruppa kan barna omgås som normalt, men gruppene bør ikke blande seg med hverandre. Sammensetningen av gruppen kan endres ved behov, men ikke oftere enn ukentlig. Endring skal skje etter en helg, slik at det er minst to dager uten kontakt mellom barn og ansatte.

– På den måten blir det færrest mulig nærkontakter ved påvist sykdom hos et barn eller en ansatt. Det er en fordel at barna ikke omgås mange øvrige barn på fritiden, heter det i veilederen, som ble lagt ut på Utdanningsdirektoratets nettside onsdag.

Løsninger som passer lokalt

Regjeringen har bestemt at barnehagene kan åpne igjen mandag, og veilederen inneholder en lang og spesifikk liste som tar for seg tetthet i grupper, håndhygiene, henting og levering, matservering og mye mer.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) understreket likevel at veilederen skal gi fleksibilitet for å finne løsninger i den enkelte barnehage.

– Det er grenser for hvor detaljert man kan gå ut i en slik veileder, sa Melby da hun la fram tiltakene onsdag.

Anbefalinger

Veilederen inkluderer blant annet disse anbefalingene:

* Ta i bruk større lokaler der det er mulig. Lekeplass kan deles i soner.

* Sørg for at alle barn har egen sitteplass ved mat eller aktiviteter der de sitter, med avstand mellom barn.

* Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen og på toaletter.

* Økt bruk av utetid. Begrens antall barn som er ute samtidig.

* Planlegg levering og henting for å unngå trengsel i garderoben.

* Foreldrene skal ikke bli med inn i barnehagen hvis det ikke er nødvendig. Det påpekes at barnets behov for trygghet må veie tyngst.

* Barna kan møte i utetøy for å kunne starte dagen ute der dette er mulig.

* Bruk av offentlig transport til og fra barnehage begrenses der det er mulig.

* Begrens deling av mat og gjenstander.

* Barna skal ikke dele mat og drikke.

* Mat skal serveres porsjonsvis.

* Bord og stoler bør vaskes etter hver gruppe.

* Begrens deling av materiell (for eksempel tegnesaker, saks, viskelær, blyantspisser, nettbrett og lignende).

* Leker skal ikke deles mellom grupper før lekene er rengjort.

* Leker skal ikke tas med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes begrenset til det enkelte barn, for eksempel ved soving.

Se hele tiltakslista lenger ned.

Melby: – Det er trygt

Det er trygt å åpne barnehagene og det er viktig for barna våre, understreker kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Denne veilederen er basert på en rekke kilder med god kompetanse på barn og smitte, sa Melby på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag.

Hun sier åpningen av barnehagene er basert på faglige råd og tall om koronasmitte blant barn i blant annet Sverige.

– De viser at det ikke har vært noen utbrudd i skoler og barnehager, sier Melby.

Også undersøkelse fra Island viser at skolebarn ikke har påvisbar smitte.

Veilederen inneholder konkrete råd og en sjekkliste som barnehagene må følge.

Roligheden barnehage i Kristiansand. Foto: Kristin Ellefsen

Sjekklista

Her er hele den 30 punkt lange sjekklista for smittevern i barnehagene som slår fast hvilke tiltak som må være på plass før gjenåpning:

Barnehageeiers overordnete ansvar

Opplæring av ansatte i smitteverntiltak ved at de gjøres kjent med innholdet i denne veilederen

Informasjon til foresatte om nye rutiner i barnehagen

Lage plan for håndvaskrutiner for barn og ansatte

Lage skriftlig rutine for renhold

Lage plan for oppretting og organisering av kohorter

Opprette dialog med eventuelle ansatte som er i risikogrupper og barn som har behov for tilrettelegging

Hygienetiltak

Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter

Opplæring av barna i håndvaskrutiner og hostehygiene

Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene

Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der ikke håndvask er tilgjengelig

Planlegge håndhygienetiltak ute og på tur (våtservietter og alkoholbasert desinfeksjon)

Ha egne avfallsbøtter til bleier og hansker til bleieskift

Redusert kontakt mellom personer

Vurdere bruk av rom i forhold til antall barn i gruppene

Planlegge for aktiviteter ute, herunder ulike tider for ulike grupper

Dele opp lekeplassen slik at barn fra ulike grupper blandes i liten grad

Unngå større samlinger av barn

Passe på at det er tilstrekkelig utstyr som tegnesaker, viskelær, sakser og blyantspissere slik at deling begrenses

Sørge for egen sitteplass per barn ved måltider og aktiviteter, med avstand mellom barna

Sikre gode rutiner for måltider og at mat serveres porsjonsvis

Plan for å redusere trengsel i garderober, toaletter og på vei inn og ut av barnehagen

Kartlegge og organisere oppmøte- og hentetider for å hindre trengsel (alternerende tider for foresatte)

Organisere for at barn kan starte dagen ute

Unngå kollektivtransport ved turer ut av barnehagen

Renhold

Lage en plan for renhold, som beskriver hyppighet og metode for de ulike punktene. Planen må

omfatte toaletter, servanter, hyppig berørte gjenstander (dørhåndtak, trappegelendre, lysbrytere ol.)

Lage en plan for renhold av leker, sportsutstyr, nettbrett og lignende. Leker og gjenstander som ikke kan vaskes ryddes bort

For ansatte

Begrense fysiske møter, eventuelt tilrettelegge for videokonferanse

Holde avstand i pauser

Etablere rutiner for vask av felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer

Begrense bruk av offentlig transport