Større diesellekkasje i Froland

En diesellekkasje på omtrent tusen liter har oppstått i nærheten av Blakstad næringspark i Froland på Agder.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

NTB

Arild Sandvik

Lekkasjen ble varslet like før klokka 19 mandag kveld.

Vaktleder Atle Ramstad i 110 Agder opplyser overfor NTB at lekkasjen har skjedd ikke langt unna Nidelva, men at Kystverket anser det lite sannsynlig at dieselen vil ende i elva.

Det er foreløpig uklart hvordan lekkasjen har oppstått.

Klokka 19.25 skriver politiet på Twitter:

«Det har gått hull i en 1000-liters tank - uklart hvor mye diesel som har rent ut. Brannvesen har rekvirert sugebil som vil suge opp fra en bekk i nærheten - bark vil også legges ut som skadebegrensende tiltak.»