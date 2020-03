Diesellekkasje i Froland

Det oppsto en diesellekkasje på omtrent 500 liter i nærheten av Blakstad næringspark i Froland på Agder mandag kveld.

NTB

Arild Sandvik

Lekkasjen ble varslet like før klokka 19 mandag kveld. Ifølge politiet gikk det hull på en dieseltank på tusen liter. Omtrent 500 liter skal ha rent ut.

Brannvesenet har rekvirert sugebil som vil suge opp diesel som har endt i bekken. Bark vil bli lagt ut som skadebegrensende tiltak.

Vaktleder Atle Ramstad i 110 Agder opplyser overfor NTB at lekkasjen har skjedd ikke langt unna Nidelva, men at Kystverket anser det lite sannsynlig at dieselen vil ende i elva.

Politiet kommer ikke til å opprette sak om lekkasjen.

Klokka 19.42 skriver politiet på Twitter:

«Skal være anslagsvis 500 liter som kan ha rent ut - brannvesen blir igjen på stedet og jobber med skadebegrensende tiltak. Politiet oppretter ikke sak.»