Elizabeth Warren ute av Demokratenes nominasjonskamp

Elizabeth Warren gir opp forsøket på å bli Demokratenes presidentkandidat, melder New York Times.

Elizabeth Warren gir opp kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat etter å ha gjort det svært dårlig i de nominasjonsvalgene som hittil har vært holdt. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Avisen skriver på Twitter at Warren om kort tid kaller inn sine medarbeidere til et møte for å orientere om beslutningen.

70 år gamle Warren gjorde det svært dårlig på supertirsdag, da det var nominasjonsvalg i 14 delstater. Hun ble slått av utfordrerne Joe Biden og Bernie Sanders i samtlige av nominasjonsvalgene.

Ekstra forsmedelig var det at hun tapte i hjemstaten Massachusetts.

Elizabeth Warren tilhører venstresiden i Demokratene, men har vært regnet som litt mindre radikal enn Bernie Sanders.