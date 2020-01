Tre barn og én voksen bevisstløse etter brann i Bergen

Brannen brøt ut i 6.45-tiden lørdag i den ene delen av en tomannsbolig i bydelen Ytrebygda like ved Flesland i Bergen.

Røykdykkere hentet ut fire bevisstløse personer, og de fikk livreddende førstehjelp på stedet. De to andre personene tok seg ut av huset på egen hånd. Alle seks ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus, tre av dem med helikopter.

Lørdag ettermiddag ville sykehuset ikke gå ut med noen opplysninger om verken tilstand eller skadeomfang.

Fire barn til sykehus

Til NTB opplyser Torgils Lutro, tjenesteenhetsleder ved Bergen Sør politistasjon, at de fire som måtte hentes ut, er én voksen og tre barn. De som kom seg ut på egen hånd, er én voksen og ett barn. Politiet har ikke mottatt informasjon om tilstanden til de skadde.

Så langt er det ikke klart hva som var årsaken til brannen.

– Det eneste vi vet, er at vi antar at det startet innvendig, sier Lutro.

Politiet har innledet etterforskning og gjennomført vitneavhør på stedet. Stedet er sperret av.

De pårørende er varslet, opplyste politiet lørdag ettermiddag.

Familie på sju

I den rammede delen av tomannsboligen bor det en familie på sju personer, hvorav én ikke var hjemme da brannen startet.

Brannen ble slokket like etter klokken 7. Røykdykkere foretok like etter et finsøk i huset, men ingen andre personer ble funnet.

– Den delen av huset som brant, er totalskadd. Den andre delen er uskadd, og de som bor der, kan flytte tilbake, sa operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til NTB tidligere lørdag.