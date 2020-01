Prins Harry har reist til Canada

Storbritannias prins Harry har reist til Canada for å være sammen med hertuginne Meghan og deres sønn Archie, melder britiske medier.

Prins Harry og statsminister Boris Johnson snakket sammen mandag. Johnson sier hele landet ønsker Harry and Meghan alt godt i framtiden. Foto: Foto: Stefan Rousseau / Pool via AP / NTB scanpix

Prinsen landet i Vancouver mandag kveld lokal tid. Før han dro fra Storbritannia, hadde han deltatt på et møte med britiske og afrikanske investorer i London. Det var ventet å være prins Harrys siste offisielle oppdrag som arbeidende medlem av kongefamilien, skriver Daily Telegraph.

Avisen beskriver reisen som symbolsk siden den kommer bare to dager etter at Buckingham Palace i en kunngjøring meddelte at prins Harry og hertuginne Meghan ikke lenger skal bruke tittelen «kongelig høyhet».

Harry droppet middagen med de besøkende afrikanske lederne på Buckingham Palace for å ikke overskygge broren William, som var vert for arrangementet, skriver Daily Mail.

Avisen viser også bilder av Meghan som går tur med parets sønn og to hunder utenfor hjemmet i Vancouver.

Meghan og Harry kunngjorde 8. januar at de ønsker seg mer uavhengighet uten kongelige plikter, og at de vil veksle på å bo mellom Storbritannia og Canada. Årsaken er den voldsomme og til tider svært negative oppmerksomheten fra britisk presse.

I en tale søndag til stiftelsen Sentebale sa Harry at de ikke følte de hadde noe annet valg enn å gi opp sin kongelige posisjon og plikter.

Harry, som fortsatt er den sjette i arverekkefølgen til den britiske tronen, hadde mandag et 20 minutter langt uformelt møte med statsminister Boris Johnson.

Johnson sier hele landet ønsker Harry and Meghan alt godt i framtiden.

