Den siktede 31-åringen i Sarpsborg varetektsfengsles i fire uker

31-åringen som er siktet for drap og drapsforsøk i Sarpsborg varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud.

NTB

I kjennelsen står det at «retten med skjellig grunn kan mistenkes for straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, nemlig for ett drap og to drapsforsøk som beskrevet i siktelsen.»

Påtalemyndigheten fikk dermed gjennomslag for sin begjæring.

Møtet ble holdt som en såkalt kontorforretning, som vil si at det ikke var et fysisk rettsmøte. Siktede samtykket til varetektsfengsling.

Den siktede gis også medieforbud.

