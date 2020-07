Bombetrussel funnet på tog i Eidsvoll

Det er funnet et ark med en bombetrussel på et tog som står ved Dal stasjon i Eidsvoll, opplyser pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til VG.

NTB

Passasjerene er blitt bedt om å forlate toget, opplyser en tipser til avisen.

Bane Nor fikk melding om trusselen litt før klokken 13 og har kontaktet politiet.