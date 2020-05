To menn funnet døde etter leteaksjon ved Hvaler

To menn er funnet døde i sjøen etter leteaksjonen ved Hvaler. Leteaksjonen har pågått siden fredag etter at to menn ble meldt savnet etter en vannscootertur.

De to mennene ble meldt savnet fredag kveld etter å ha dratt på vannscootertur mellom Kråkerøy og Vesterøy på Hvaler. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

– Vi gjorde funn på morgenkvisten ved Øyenkilen. Det er to bekreftede funn, og det er trolig de savnede. Pårørende er varslet, sier innsatsleder Rolf Listrøm i Øst politidistrikt.

De to mennene, begge i 30-årene, ble meldt savnet fredag kveld etter å ha dratt på vannscootertur mellom Kråkerøy og Vesterøy på Hvaler.

– Meldingen om at de var savnet kom ved 21.30-tiden, men de to ble sist sett ved 19-tiden fredag kveld, sier vakthavende redningsleder Eirik Walle ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Han forteller at de to mennene skulle til en hytte i området fredag kveld, men de dukket aldri opp som avtalt.

Redningsskøyter, helikopter og politibåt søkte etter mennene gjennom natten.

Vannscooteren ble funnet ved Øyenkilen klokken 4.37.