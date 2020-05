To menn funnet døde etter leteaksjon på Hvaler

To menn er funnet døde i sjøen etter leteaksjonen ved Hvaler. Leteaksjonen har pågått siden fredag etter at to menn ble meldt savnet etter en vannscootertur.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

NTB

– Dette er med stor sannsynlighet de to savnede, opplyser politiet i Øst.

De to mennene ble meldt savnet fredag kveld.