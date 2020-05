Venstre-representant vurderer å stemme mot egen regjering

Venstres Ketil Kjenseth vurderer å stemme mot sin egen regjering når forslagene om endringer i bioteknologiloven behandles i Stortinget, ifølge Dagbladet.

Ketil Kjenseth vurderer å stemme mot regjeringen når Stortinget behandler endringer i bioteknologiloven tirsdag. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

NTB

– Jeg har varslet stortingsgruppa i Venstre om at dette er en krevende sak for meg. Lojaliteten til regjeringsprosjektet veier tungt, men ved å stille med full gruppe, har KrF gjort dette til et samvittighetsspørsmål for hver enkelt representant. Det må jeg forholde meg til, sier Kjenseth til Dagbladet.

Det er svært jevnt når det gjelder om forslagene til å liberalisere bioteknologiloven vil få flertall eller ikke, og enkeltrepresentanter stemme kan avgjøre utfallet.

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik sa i helgen at stortingsgruppa vil stemme i samsvar med regjeringserklæringen og dermed gå imot forslagene fra Ap, SV og Frp. Men Kjenseth sier han ikke har bestemt seg, og at han ønsker å se på de løse forslagene som leveres i Stortinget tirsdag formiddag.