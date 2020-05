Enkeltrepresentanter kan hindre KrFs plan om å vippe bioteknologiflertallet

Ketil Kjenseth (V) og Kristian Tonning-Rise (H) vurderer å stemme mot egen regjering når forslagene om endringer i bioteknologiloven behandles i Stortinget.

Ketil Kjenseth vurderer å stemme mot regjeringen når Stortinget behandler endringer i bioteknologiloven tirsdag. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

NTB-Anne Marjatta Gøystdal

Det er svært jevnt når det gjelder om forslagene til å liberalisere bioteknologiloven vil få flertall eller ikke, og enkeltrepresentanter stemme kan avgjøre utfallet.

– Jeg har varslet stortingsgruppa i Venstre om at dette er en krevende sak for meg. Lojaliteten til regjeringsprosjektet veier tungt, men ved å stille med full gruppe, har KrF gjort dette til et samvittighetsspørsmål for hver enkelt representant. Det må jeg forholde meg til, sier Kjenseth til Dagbladet.

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik sa i helgen at stortingsgruppa vil stemme i samsvar med regjeringserklæringen og dermed gå imot forslagene fra Ap, SV og Frp. Men Kjenseth sier han ikke har bestemt seg, og at han ønsker å se på de løse forslagene som leveres i Stortinget tirsdag formiddag.

Finteller stemmene

Arbeiderpartiet, SV og Frp har lagt fram forslag om flere endringer i bioteknologiloven. De tre partiene har i utgangspunktet 86 representanter i Stortinget – én mer enn grensen for flertall. Både MDG og Rødt har varslet støtte til forslaget, noe som bringer flertallet til 88. Rødt er dog uenig i innretningen for eggdonasjon og vil legge fram et eget forslag om dette.

KrF har håpet at flertallet skulle vippe i deres retning ved hjelp av utbrytere fra Fremskrittspartiet. Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen og Christian Tybring-Gjedde har varslet at de går mot Frps eget forslag. To andre Frp-ere – Morten Ørsal Johansen og Gisle Meininger Saudland – har sagt at de ikke har landet på standpunkt.

Sp-representant for eggdonasjon

Men nå mobiliserer krefter på andre siden av den politiske skillelinjen. Enkelte representanter i Venstre, Høyre og Senterpartiet vurderer hva de vil gjøre.

Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen bekrefter overfor NTB at hun vil støtte forslaget om å tillate eggdonasjon. Hun sier det ikke er lett å bryte ut, men at det er delte meninger om spørsmålet i partiet.

– Det er en sak jeg har vært tydelig på hele veien. Når KrF sørger for at vi er nødt til å møte i salen alle sammen, kan jeg ikke gå imot min overbevisning, sier hun.

Senterpartiet stiller seg på linje med KrF i bioteknologi, men lar representantene stemme fritt i slike verdispørsmål. Minst én annen Sp-representant skal være klar til å støtte eggdonasjon.

Regjeringspartnere som «gisler»

I et lengre innlegg på Facebook tar Høyres Kristian Tonning Riise et oppgjør med KrFs håndtering av saken, og lister opp grunner til at han kan tenke seg å stemme for en liberalisering.

– For meg er dette like prinsipielle spørsmål som det er for KrF. Hadde utfallet av voteringen vært klart før morgendagens møte, så hadde det vært enklere å «slutte rekkene» og stemme i blokk av hensyn til regjeringserklæringen, men det er KrF som har jobbet intenst for at denne saken nettopp skal avgjøres av den enkelte representants samvittighet, skriver Høyre-representanten i innlegget, som først ble omtalt av Aftenposten.

Tonning Riise beskriver at KrF nærmest forventer at de kan holde regjeringspartiene som «gisler» fordi de er bundet av regjeringserklæringen, samtidig som KrF forsøker å få enkeltrepresentanter fra andre partier til å bryte med sine grupper med henvisning til at de må stemme i tråd med sin samvittighet.

Partileder Kjell-Ingolf Ropstad sier han ikke har oversikt over hvordan stemmene fordeler seg, men at det blir svært jevnt. Han mener imidlertid det er usannsynlig at noen fra Venstre eller Høyre virkelig vil bryte ut.

– Det har jeg ikke noe tro på fordi dette er en viktig del av regjeringsplattformen, sier han til NTB.